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Spor

Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardıkları şartlar üzerinden oyuncusunu Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ve Al-Arabi'ye de önerdi.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve bir an önce yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech'te önemli gelişmeler yaşandı.

Sarı kırmızılıların uzun süredir yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr SC ile anlaşmaya yakınken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hakim Ziyech'in temsilcisi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardıkları şartlar üzerinden oyuncusunu Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ve Al-Arabi'ye de önerdi.

Ziyech'in transfer olacağı kulübün kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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