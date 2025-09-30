İSTANBUL 21°C / 12°C
Hakimi: Nuno Mendes, Yamal'ı durdurur

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde Lamine Yamal hakkında konuştu.

30 Eylül 2025 Salı 20:30
Hakimi: Nuno Mendes, Yamal'ı durdurur
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde Lamine Yamal hakkında konuştu.

Hakimi, "O benim kanadımda oynamıyor ama dünyanın en iyi sol beklerinden biri olan Nuno Mendes'e karşı oynayacak. Nuno'nun, daha önce birçok forveti durdurduğu gibi Yamal'ı da durdurabileceğine inanıyorum.

Biz de Nuno Mendes'in Yamal ile bire bir kalmasını engellemeye çalışacağız çünkü bu tür durumlarda onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

