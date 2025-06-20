Hakkari 3x3 basketbol şampiyonu: Beyazgölge

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Hakkari büyükler 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu. 10 takım ve 40 sporcunun katıldığı organizasyonda 16 karşılaşma oynandı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda 2024-2025 sezonu Hakkari şampiyonu "Beyazgölge" takımı oldu. Hakkari halkının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, iki gece boyunca adeta bir spor şölenine dönüştü. Etkinliği değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş, "Beklentimizin çok üzerinde bir katılım ve ilgi gördük. Bu tür organizasyonların sayısının artması, Hakkari'de sosyal yaşamın sporla zenginleşmesine katkı sağlar. Organizasyona katkı sunanlara da teşekkür ediyorum" dedi.