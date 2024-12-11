İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,872
  • EURO
    36,6281
  • ALTIN
    3016.88
  • BIST100
    10162.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakon Evjen, Beşiktaş'a meydan okudu! ''Bizden bedava puan alamayacaklar''
Spor

Hakon Evjen, Beşiktaş'a meydan okudu! ''Bizden bedava puan alamayacaklar''

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Bodo Glimt'in başarılı orta saha oyuncusu Hakon Evjen siyah beyazlılara meydan okudu. Norveç basınına konuşan 24 yaşındaki futbolcu 'Beşiktaş maçında da ölene kadar koşacağız. Bu zihniyete sahip olduğumuzda bize karşı oynamak zor. Beşiktaş bizden bedava bir şey alamayacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam11 Aralık 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Hakon Evjen, Beşiktaş'a meydan okudu! ''Bizden bedava puan alamayacaklar''
ABONE OL

Bir dönem Hollanda'da AZ Alkmaar'ın da formasını giyen Bodo Glimt'in orta sahadaki yıldızı Hakon Evjen, Kartal'a meydan okudu.

Norveç basınına bu maça yönelik açıklamalar yapan 24 yaşındaki oyuncu şu iddialı ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Kesinlikle her şeyimizi vereceğiz. Bizim için uzun bir sezon oldu. Yılın son maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm oyuncularımız bu sezon sonuna kadar her şeyini verdi. Ara vermeden devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da ölene kadar koşacağız. Bu zihniyete sahip olduğumuzda bize karşı oynamak zor. Beşiktaş bizden bedava bir şey alamayacak. Üzerimizde çok fazla baskı hissetmemiz normal. Aspmyr'da (Bodo'nun stadı) bize karşı oynamak zor. Rakip kendini küçük hissediyor ve bu bizim için olumlu. Beşiktaş da buraya geldiğinde her takım gibi zor zaman geçirecek. Biz elimizden geleni yaptığımızda Aspmyr'dan keyifli dönen bir rakip olmaz. M.United deplasmanında 2-1 öne geçtikten sonra kaybettik. Kaybetmeyi sindirme konusunda çok kötüyüm. Ama sonuçta bizim için iyi bir deneyim oldu."

SEMİH İÇİN ŞANS

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yokluğunda Beşiktaş'ın forvetinde görev yapacak olan Semih Kılıçsoy için bu karşılaşma tam bir vitrin maçı olacak. Bodo deplasmanında Kartal'ın genç golcüsünü bir çok Avrupalı menajer ve kulüp yakından takip edecek. Semih bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 732 dakika şans buldu, 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 250 dakikalık sürede 1 gol ve 1 asisti var.

5 EKSİKLE GİDİYOR

Bodo Glimt maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlık kabusu can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar'a derbi galibiyetini getiren Chamberlain'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Immobile, Tayyip Sanuç, Paulista, Uduokhai ve cezalı olan Arthur Masuaku bu önemli maçın kadrosunda yer alamayacak. Stoperde Emirhan'ın yanında Zaynutdinov'un olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.