Bir dönem Hollanda'da AZ Alkmaar'ın da formasını giyen Bodo Glimt'in orta sahadaki yıldızı Hakon Evjen, Kartal'a meydan okudu.

Norveç basınına bu maça yönelik açıklamalar yapan 24 yaşındaki oyuncu şu iddialı ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Kesinlikle her şeyimizi vereceğiz. Bizim için uzun bir sezon oldu. Yılın son maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm oyuncularımız bu sezon sonuna kadar her şeyini verdi. Ara vermeden devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da ölene kadar koşacağız. Bu zihniyete sahip olduğumuzda bize karşı oynamak zor. Beşiktaş bizden bedava bir şey alamayacak. Üzerimizde çok fazla baskı hissetmemiz normal. Aspmyr'da (Bodo'nun stadı) bize karşı oynamak zor. Rakip kendini küçük hissediyor ve bu bizim için olumlu. Beşiktaş da buraya geldiğinde her takım gibi zor zaman geçirecek. Biz elimizden geleni yaptığımızda Aspmyr'dan keyifli dönen bir rakip olmaz. M.United deplasmanında 2-1 öne geçtikten sonra kaybettik. Kaybetmeyi sindirme konusunda çok kötüyüm. Ama sonuçta bizim için iyi bir deneyim oldu."

SEMİH İÇİN ŞANS

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yokluğunda Beşiktaş'ın forvetinde görev yapacak olan Semih Kılıçsoy için bu karşılaşma tam bir vitrin maçı olacak. Bodo deplasmanında Kartal'ın genç golcüsünü bir çok Avrupalı menajer ve kulüp yakından takip edecek. Semih bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 732 dakika şans buldu, 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 250 dakikalık sürede 1 gol ve 1 asisti var.

5 EKSİKLE GİDİYOR

Bodo Glimt maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlık kabusu can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar'a derbi galibiyetini getiren Chamberlain'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Immobile, Tayyip Sanuç, Paulista, Uduokhai ve cezalı olan Arthur Masuaku bu önemli maçın kadrosunda yer alamayacak. Stoperde Emirhan'ın yanında Zaynutdinov'un olması bekleniyor.