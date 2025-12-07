Hale Derya Eroğlu, milli takım biletini aldı

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahalar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, U16 Milli Takım puanı attı. Eroğlu, aynı zamanda altın madalyanın sahibi oldu. Kayserili başarılı sporcu 2026 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek olan U16 Milli Takım mücadelelerinde ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Avcı'yı tebrik ediyor, katılacağı müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.