  • Hale Derya Eroğlu, milli takım biletini aldı
Spor

Hale Derya Eroğlu, milli takım biletini aldı

Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu; Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, milli takım seçmesinde U16 Milli Takım puanı atarak altın madalyanın sahibi oldu.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 12:59
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahalar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, U16 Milli Takım puanı attı. Eroğlu, aynı zamanda altın madalyanın sahibi oldu. Kayserili başarılı sporcu 2026 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek olan U16 Milli Takım mücadelelerinde ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Avcı'yı tebrik ediyor, katılacağı müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Hale Derya Eroğlu
  • milli takım
  • Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Popüler Haberler
