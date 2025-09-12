İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

''Haliç Derbisi'' için geri sayım sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, yarın Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

AA12 Eylül 2025 Cuma 10:43 - Güncelleme:
''Haliç Derbisi'' için geri sayım sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Karagümrük ve Kasımpaşa semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 12. sırada yer alıyor.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa ise 3 maçta 3 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da Claudio Winck, Kubilay Kanatsızkuş ve Yusuf Barası'nın, Fatih Karagümrük'te ise Ahmet Sivri'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

