Halil Akbunar attı, Eyüpspor kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Azad İlhan

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 77 Atabey Çiçek), Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan, Tetteh (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Soukou (Dk. 77 Caner Hüseyin Bağ), Mehmet Özcan (Dk. 64 Oğuz Kağan Güçtekin), Emre Kaplan

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Taşkın İlter (Dk. 84 Melih Kabasakal), Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 39 Sinan Kurt), İbrahim Akdağ, Del Valle (Dk. 67 Pa Dibba), Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Berkan Emir, Mustafa Pektemek (Dk. 67 İbrahim Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç

Gol: Dk. 20 Halil Akbunar (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 59 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Babel (Eyüpspor), Dk. 45+5 Saponjic, Dk. 59 Koutroumpis, Dk. 86 Mulumba, Dk. 90+6 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)

İLKER PÜREN: "SON ANA KADAR HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü İlker Püren, play-off hedefi doğrultusunda pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, belirledikleri oyun planını 80. dakikaya kadar uyguladıklarını kaydetti.

Kulübün hedefleri doğrultusunda bir oyun modeli oluşturacaklarını belirten Püren, şöyle konuştu:

"Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda belki ilk 2 şansımızı azaltmış olabiliriz ama oyuncularımla beraber hiç yılmadan, motivasyonumuzu bozmadan play-off için ilerlememiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlüğe başladığım günden beri hiçbir mağlubiyetin faturasını başkasına çıkarmadım. Başarmak istiyorsak öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili ilk defa bir serzenişim olacak, belki direkt sonuca etki edecek bir kararları olmadı ama oyunun gidişatını etkileyecek kararlarda takdir haklarını genelde hep rakipten yana kullandılar. Biz ne kadar kendi görevlerimizde dikkat ediyorsak, aynı hassasiyeti onlardan da bekliyorum."

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "OYUNCULARIMI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kolay bir maç olmayacağının bilinciyle sahaya çıktıklarını belirtti.

Üzülmez, oyuncularının mücadele anlamında çok doğru işler yaptığını aktararak, "Alınan bu 3 puan, önümüzdeki haftalar için takımın moral ve motivasyonunun üst seviyelere çıkması anlamında önemli. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bandırma deplasmanı her takım için zordur. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle Samsunspor ve Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra geri dönüş anlamında bir refleks gösterdik. Hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde olan maçlar oynayacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zorlanmamıza rağmen aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.