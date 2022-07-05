Halil Akbunar imzayı attı

Transfer sezonunda Nijeryalı forvet Obinna Mamah ve İngiliz orta saha Romal Palmer'le sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'dan orta saha Berkay Atay'ı da kadrosuna dahil etti. Galatasaray altyapısında futbola başlayıp profesyonel olan 19 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Takımla idmanlara çıkan Berkay, kanatlarda da görev yapıyor.

HALİL RESMEN WESTERLO'DA

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi Westerlo'nun oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi. Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı. Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.