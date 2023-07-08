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Spor

Halil Akbunar, Pendikspor'da!

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Halil Akbunar, Pendikspor'da!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor'dan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı transfer etti.

Pendikspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, Eyüpspor'un tecrübeli oyuncusu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklamasında, "Pendikspor'umuz Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Halil Akbunar!" denildi.

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 19 maça çıkarken, 1 gol atıp, 3 de asist yaptı.

  • Pendikspor
  • Halil Akbunar transferi
  • Eyüpspor

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