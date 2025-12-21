İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Halil Akbunar resmen Bursaspor'da

Bursaspor, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaparak tecrübeli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

21 Aralık 2025 Pazar 23:24
Bursaspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar'a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Halil Akbunar, hücum hattındaki tecrübesiyle Bursaspor'un ikinci yarı planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

