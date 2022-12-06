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Spor

Halil Akbunar Süper Lig'e dönüyor

Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Halil Akbunar'ı transfer gündemine alan Galatasaray'ın, ocak ayında tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.

6 Aralık 2022 Salı 10:28 - Güncelleme:
Halil Akbunar Süper Lig'e dönüyor
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Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i isteyen Sarı- Kırmızılılar, transferde olumlu bir sonuç alamadı. Rotayı Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'a kıran Galatasaray, Belçika ekibinde oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda el sıkıştı.

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GÖZLER İMZAYA ÇEVRİLDİ

Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon avro karşılığında transfer olan Halil Akbunar, bu sezon 13 maçta görev alırken 3 gol attı ve 3 de asist üretti. Ocak ayında Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması beklenen Akbunar, kariyerinde ise toplam 353 maçta 55 gol 64 asist kaydetti.

HALİL'İN PERFORMANSI

Güncel market değeri 2.5 milyon avro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı. Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

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KARİYER REKORU 10 GOL, 11 ASİST

Akbunar, şu anda 1. Lig'de olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti. Halil Akbunar, 2020-2021 sezonunda 10 gol 11 asistle kariyer rekorunu kırmıştı. Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Halil uzun bir süre Trabzonspor'un gündeminde yer almıştı.

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