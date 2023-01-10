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Spor

Halil Akbunar yeniden Türkiye'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

10 Ocak 2023 Salı 00:54 - Güncelleme:
Halil Akbunar yeniden Türkiye'de
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Eyüpspor, transferlerine devam ediyor.

İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, Westerlo'da forma giyen tecrübeli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrolarına kattıklarını açıkladı. Halil Akbunar sezon başında Göztepe'den ayrılarak Westerlo'nun yolunu tutmuştu.

Kulaksız yaptığı açıklamada, "Westerlo kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak, kendisiyle 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Halil Akbunar, Westerlo'da çıktığı 14 lig maçında 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

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