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  • Halil Akbunar'ın eksikliği Göztepe'de krize neden oldu
Spor

Halil Akbunar'ın eksikliği Göztepe'de krize neden oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme hattında kalan Göztepe'de Halil Akbunar sancısı yaşanıyor.

DHA14 Aralık 2021 Salı 11:50 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:50
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Pazar günü evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, Rize deplasmanında direkt kırmızı kart gören kaptan Halil'in 2 maç ceza alması beklenirken, deneyimli oyuncu Beşiktaş karşılaşmasını da kaçıracak. Geçen sezon tüm maçlarda forma giyerek kariyer rekorunu kıran Halil, bu sezon ise sakatlığından dolayı 2 müsabakayı kaçırmıştı. Ligin 9'uncu haftasında İstanbul'da oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Halil, 1-0 kaybedilen Trabzonspor ve 2-2 berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Tijanic'e 11'de görev vereceği öğrenildi.

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