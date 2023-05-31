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Spor

Halil Altıntop, Bayern Münih'e transfer yaptı

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Bayern Münih Akademisi Sportif Direktörü olan Halil Altıntop 16 yaşındaki Hırvat oyuncu Ljubo Puljic takıma transfer etti.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Halil Altıntop, Bayern Münih'e transfer yaptı
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Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman ekibi, 16 yaşındaki Hırvat stoper Ljubo Puljic'i 1 Milyon € ödeyerek Osijek'ten transfer etti. Puljic, Bayern Münih'in U17 takımında görev yapacak.

HALİL ALTINTOP KONUŞTU

Genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Bayern Münih Akademisi'nin Sportif Direktörü Halil Altıntop, "Ljubo, sağlam ve güçlü bir defans oyuncusu. Harika bir zihniyeti var, sahada takımı için her şeyini veriyor. Ayrıca harika bir karakteri var. Bu transferden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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