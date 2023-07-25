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Spor

Halil Dervişoğlu: Bu maç bize ders oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2023 Salı 21:29 - Güncelleme:
Halil Dervişoğlu: Bu maç bize ders oldu
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Galatasaray'ın Zalgiris ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü atan Halil Dervişoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının ikinci golünü atan Halil, "Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız." dedi.

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