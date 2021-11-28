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Spor

Halil Dervişoğlu depremi! Kıyamet koptu

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sergilediği kötü performans ile sosyal medyada gündem oldu. 0-0 berabere biten Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Halil Dervişoğlu, beklentilerin altında bir performans sergileyince sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

star.com.tr28 Kasım 2021 Pazar 23:08 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:08
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Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da oyuna 64.dakikada giren Halil Dervişoğlu, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kaldı.

HALİL DERVİŞOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı forma ile beklentilerin altında kaldı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 13 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 13 maçın 11'ine ilk 11'de başladı.

Taraftarların Halil Dervişoğlu tepkileri:

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