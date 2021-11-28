Halil Dervişoğlu depremi! Kıyamet koptu

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da oyuna 64.dakikada giren Halil Dervişoğlu, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı forma ile beklentilerin altında kaldı.
Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 13 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 13 maçın 11'ine ilk 11'de başladı.