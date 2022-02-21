Halil Dervişoğlu depremi! Kıyamet koptu

star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:17

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Göztepe ile oynanan maçta gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve etkisiz oyunuyla tepki çeken Halil Dervişoğlu'nu sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar eleştiri yağmuruna tuttu. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon yalnızca 4 gol ve 1 asist yapabildi.

HALİL DERVİŞOĞLU, YOKLARA OYNADI

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, maçta adeta yoklara oynadı. Milli oyuncu 62. dakikada oyundan ayrılarak yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 25 maçta yalnızca 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. 22 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

Taraftarların Halil Dervişoğlu tepkilerinden bazıları: