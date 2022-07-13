Halil Dervişoğlu elden kaçtı! Transferde herkes ters köşe oldu

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nun bonservisini alması beklenirken Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan hamle geldi. Bordo-mavililerin Halil Dervişoğlu için Brentford'a teklifini yaptığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DAN HALİL DERVİŞOĞLU HAMLESİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bonservisini elinde bulunduran Brentford'a teklifte bulundu. Milli oyuncunun babası da yapılan teklifi doğrularken, "Biz Trabzonluyuz Trabzonspor'u çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARNESİ

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1759 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.