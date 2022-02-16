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Spor

Halil Dervişoğlu ezeli rakibe! İlk temas kuruldu

Gedson Fernandes'in bonservisini alarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atan Beşiktaş, şimdi de Halil Dervişoğlu'nun peşinde.

Fanatik16 Şubat 2022 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:22
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Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes'i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Beşiktaş, atağına devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom'un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

SAVUNMADA ROTA KORAY

Beşiktaş , Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 7 artı 4 yabancı kuralına adapte olabilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Halil'e ek olarak savunma hattı için de Koray Günter ismi ön plana çıktı.

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan 27 yaşındaki stoper için kulübü Hellas Verona'ya 1,5 milyon Euro; oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro önerildiği belirtildi.

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