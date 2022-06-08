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Spor

Halil Dervişoğlu: Fırsatları değerlendirmeyi başardık

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 yenen A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2022 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
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A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, 6-0'lık Litvanya galibiyetini değerlendirdi.

Genç futbolcu, açıklamasında, "Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu, ayrıca, "Ben her yerde rahat ederim ancak en rahat yerimi soruyorsanız, defans ile orta saha arasındaki bölgelerde kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamız bizi çok iyi motive ediyor ve zor maçlar olmamasına rağmen bize hedefler koyuyor. Mesela hiç gol yememe veya çok gol atma gibi." sözlerini kullandı.

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