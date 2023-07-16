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Spor

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın Avusturya kampında

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, takımın Avusturya'daki kampına katılarak çalışmalarına başladı.

16 Temmuz 2023 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın Avusturya kampında
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Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki kampına katıldı.

Galatasaray'ın İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer ettiği Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katıldı.

Milli futbolcu, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapılan otele gelerek sarı-kırmızılı takıma dahil oldu.

Halil Dervişoğlu, kampta takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray, Brentford'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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