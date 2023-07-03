Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferinde aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazı kulüp, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Brentford ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş'in Halil Dervişoğlu transferinde ısrarcı olduğu belirtilirken yönetimin transferi bitirmek noktasına getirdiği belirtildi.