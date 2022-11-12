Halil Dervişoğlu geri mi dönüyor? Resmen duyurdular

Burnley'de çalkantılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu'nun geleceği belli oldu. Bonservisini elinde bulunduran Brentford'a geri döneceği iddia edilen Halil Dervişoğlu için teknik direktör Vincent Kompany kararını verdi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GERİ DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Premier Lig ekiplerinden Brentford'un geçtiğimiz yaz kiralık olarak Burnley'e gönderdiği Halil Dervişoğlu, yeni takımında forma şansı bulmakta zorluk yaşamıştı. Milli oyuncunun ocakta Brentford'a geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti.

KOMPANY, HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN KARARINI VERDİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany, Halil Dervişoğlu için kararını verdi. Kompany, son maçlarda süre verdiği ve performansından memnun olduğu Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak istiyor. Golcü sayısı az olan Ada ekibinde Dervişoğlu'nun ayrılığına sıcak bakılmıyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, kiralık olarak formasını giydiği Burnley'de bu sezon şu ana kadar 5 resmi maçta yalnızca 57 dakika süre alabildi. 22 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulunabildi.