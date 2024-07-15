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Spor

Halil Dervişoğlu: Gol atmadığım için böyle konuşuluyor

Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu, kendisine gelen eleştirilere cevap verdi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Halil Dervişoğlu: Gol atmadığım için böyle konuşuluyor
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Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Eleştirilerle ilgili konuşan Halil Dervişoğlu, "Ben kendimi ve buralara nasıl geldiğimi biliyorum. Benim için kimin ne yorum yaptığı çok önemli değil. Sosyal medya konusuna bir süreden sonra alışıyorsun. Yazılanlara alıştık artık." dedi.

"GALATASARAY'I SEVİYORUM"

Geleceğiyle ilgili ise genç oyuncu, "Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum ve Galatasaray'ı seviyor um. İlk gayem burada oynamak ve katkı sağlamak. Hocanın ne dediği de önemli. Ben çalışacağım, hocam ne diyorsa ona göre karar verilir." ifadelerini kullandı.

"Son tercihlerin eleştiriliyor?" sorusuna Dervişoğlu, "Gol atmadığım için böyle konuşuluyor. Çektiğim şutlar gol olsa kimse 'neden çekti?' demez. Çalışarak düzeltmeye çalışacağım." sözlerini sarf etti.

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