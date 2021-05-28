Halil Dervişoğlu: İlk maçımda golümü attım, çok mutluyum

28 Mayıs 2021 Cuma 00:00 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 00:00

İlk maçında gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Halil Dervişoğlu, "Ay-yıldızlı formayla ilk maçımda golümü attım, çok mutluyum. Beni çağırdığı, bana güvendiği için Şenol hocama teşekkür ederim. Oyun olarak belki hep beraber daha iyi performans sergileyebilirdik ama milli maçlara kazanmak için çıkarsın ve biz de kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Kerem Aktürkoğlu için de konuşan Halil, "Kerem de burada, onun için de mutluyum. Kerem ile aramızda iyi bir bağ var Galatasaray'da oynadığımız için. Sahada iyi anlaşabiliyoruz. Kerem hızıyla, koşularıyla etkili bir oyuncu, inşallah onun için de hayırlısı olur ve kendini gösterip yüksek yerlere gelir." ifadelerini kullandı.