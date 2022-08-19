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  • Halil Dervişoğlu imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi: İşte yeni takımı
Spor

Halil Dervişoğlu imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi: İşte yeni takımı

Halil Dervişoğlu'nun transferi için açıklama geldi. Halil Dervişoğlu'nun babası Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardıklarını ve kulüplerin anlaşmaya varmasını beklediklerini açıkladı. İşte detaylar...

19 Ağustos 2022 Cuma 18:38 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu, Hull City yolunda. Halil Dervişoğlu'nun babası milli oyuncu için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

HALİL DERVİŞOĞLU, HULL CİTY'E GİDİYOR

Adı bu yaz birçok takımla anılan Halil Dervişoğlu'nda Hull City mutlu sona yaklaştı. Milli oyuncunun babası Muzaffer Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Hull City ile Brentford arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı belirtildi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu, 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1759 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.

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