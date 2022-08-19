Halil Dervişoğlu imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi: İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu, Hull City yolunda. Halil Dervişoğlu'nun babası milli oyuncu için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Adı bu yaz birçok takımla anılan Halil Dervişoğlu'nda Hull City mutlu sona yaklaştı. Milli oyuncunun babası Muzaffer Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ
İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Hull City ile Brentford arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu, 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1759 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.