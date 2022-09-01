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Spor

Halil Dervişoğlu imzayı attı! İşte yeni takımı...

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig takımı Brentford, 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu İngiltere 2. Ligi (Championship) takımlarından Burnley'ye kiraladı.

Burnley'den yapılan yazılı açıklamada, "Burnley, forvet Halil Dervişoğlu'nun Brentford'dan bir sezon için kiralık olarak kadroya katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

VİNCENT KOMPANY: HALİL DERVİŞOĞLU GOL ATMA İÇGÜDÜSÜ OLAN BİR FUTBOLCU

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany, "Brentford'a, Halil'i bu sezon kiralamamıza izin verdiği için teşekkür etmek istiyoruz. Gol atma içgüdüsü olan ve bu sezon takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir Türk milli futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Brentford, Dervişoğlu'nu geçen sezon da Galatasaray'a kiralamıştı. 22 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla geçen sezon 33 maçta 5 gol atmıştı.

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