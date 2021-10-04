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Spor

Halil Dervişoğlu Milli Takım'da

Galatasaray'ın genç yıldızı Halil Dervişoğlu Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Kenan Karaman'ın yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun aday kadroya dâhil edildiği belirtildi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 15:33 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:35
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Galatasaray'ın genç yıldızı Halil Dervişoğlu Milli Takım kadrosuna dahil edildi. TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi. "

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