Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Türkiye'de transfer gündeminde her gün yeni bir bomba patlıyor... Beşiktaş'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu, önceki gece rotayı Galatasaray'a kırdı ve sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzaladı. Bu haber, futbol gündemine bomba gibi düştü. Şimdi gelin bu transferin öyküsüne bir bakalım:

BEŞİKTAŞ'A YAKINDI

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, normal şartlarda yine sarı-kırmızılı formayı giymek istiyordu. Ama menajeri baba Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş ile masaya oturdu. Futbolcunun kulübü Brentford da Kartal'dan yana bir tavır ortaya koyunca Halil, siyah-beyazlılara çok yaklaştı

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI

Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kampta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Halil için, "Beşiktaş'ı kullanarak başka takımlar ile konuşuyor. Böyle bir durumda futbolcudan soğurum" açıklamasını yaptı.

BABASI PANİK OLUYOR

Güneş'in sözleri üzerine geri adım atan genç oyuncu da hem ailesine hem de kulübüne, "Beşiktaş'a gitmek istemiyorum. Olacaksa Galatasaray olsun" dedi. Brentford bu gelişme üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile temasa geçerek, "Oyuncu, Galatasaray'ı istiyor. İlginiz var mı?" diye soruyor. Timur'un ise yanıtı şöyle: "Beşiktaş'ın anlaştığı şartlar neyse, ancak böyle olur." İngiliz kulübü kabul ediyor.

TEKRAR BEŞİKTAŞ'LA TEMAS

Bir önceki gece İstanbul'a dönmek için uçakta olan Erden Timur'u, Halil'in babası arıyor. Fakat telefon kapalı olduğu için baba Dervişoğlu, tekrar Beşiktaş'la temasa geçiyor.

GECE 02.30'DA GERİ DÖNÜŞ

Timur son 48 saat içinde İstanbul-Viyana-Leipzig-İstanbul-Londra-İstanbul arasında 6-7 uçuş yaptığı için Halil'in babası onu aradığı sırada telefonu kapalı veriyor. Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiklerini siyah-beyazlı yönetime iletiyor. Bu sırada Timur, gece 02.30 gibi uçaktan inip mesajlarına bakınca, baba Dervişoğlu ile görüşüp işi bitiriyor ve futbolcu tekrar Galatasaray'ın oluyor.

GALATASARAY'A 4 YILLIK İMZA

Halil de sabah saatlerinde Galatasaray'a gittiğini çevresine söylüyor. 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'dan sezon başına 20 milyon TL alacak. Anlaşma 4 yıllık, bonservis bedeli ise 500 bin Euro.

BASINDAN KAÇIRILDI!

Cumartesi akşamı İstanbul'a gelen Halil'i, Galatasaray yöneticiler karşıladı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için genç futbolcu VIP çıkışını kullanarak alandan ayrıldı.