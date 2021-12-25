Halil Dervişoğlu'na büyük tepki! Kıyamet koptu

star.com.tr 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:14

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11'de maça başlayan Halil Dervişoğlu, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da bu sezon 17 maçta 2 gol, 1 asistlik performansla beklentilerin altında kaldı.

HALİL DERVİŞOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Brentford'tan 1 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı forma ile beklentilerin altında kaldı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. 22 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon 17 maçın 11'inde ilk 11'de başladı.

Taraftarların Halil Dervişoğlu tepkileri: