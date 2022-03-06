Halil Dervişoğlu'nda son dakika gelişmesi! İpler tamamen gerildi

Star Gazetesi 6 Mart 2022 Pazar 17:11 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 17:11

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'daki kaderi belli oldu. Konyaspor'a 2-0 kaybedilen maçta da oynamayan Halil Dervişoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in gözünden düştü. Sarı-kırmızılıların sezon sonu genç oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'dan kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamadı. Son maçlardaki etkisiz performansıyla da dikkat çeken genç oyuncu oynanan son 2 lig maçında süre bulamadı. 22 yaşındaki golcünün 26. haftada Göztepe maçında yedek kulübesinde verdiği görüntü de bardağı taşıran son damla oldu.

SEZON SONU YOL GÖZÜKTÜ

Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in gözüne bir türlü giremedi. Sezon başından bu yana istenen performansı veremeyen milli golcüyle sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

22 yaşındaki milli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 25 maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Dervişoğlu, bu 25 karşılaşmada yalnızca 4 gol ve 1 asist yapabildi.