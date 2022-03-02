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Spor

Halil Dervişoğlu'ndan Beşiktaş'a mesaj: ''Transferim gerçekleşirse...''

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da mutsuz olan Halil Dervişoğlu'nun, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a transfer mesajı gönderdiği iddia edildi.

Türkiye Gazetesi2 Mart 2022 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:22
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Beşiktaş'ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig'den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar var. Golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray'da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.

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OPSİYONU YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu. Halil'in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi.

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Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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