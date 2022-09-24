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  • Halil Dervişoğlu'nun dünyası başına yıkıldı! Bin pişman oldular
Spor

Halil Dervişoğlu'nun dünyası başına yıkıldı! Bin pişman oldular

Halil Dervişoğlu, İngiltere'de adeta hüsrana uğradı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve bu yaz Burnley'e kiralık olarak transfer olan Halil Dervişoğlu, Ada basınına damga vurdu. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Eylül 2022 Cumartesi 18:09 - Güncelleme:
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Burnley'de Halil Dervişoğlu krizi yaşanıyor. İngiliz ekibinin geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu yaz transfer ettikleri milli oyuncu Halil Dervişoğlu için pişmanlık yaşandığı öne sürüldü.

BURNLEY'DE HALİL DERVİŞOĞLU KRİZİ

Championsip takımlarından Burnley'de Halil Dervişoğlu krizi yaşanıyor. İngiltere basınına göre; Ada ekibinde teknik direktör Vincent Kompany, Halil Dervişoğlu'ndan memnun değil. Milli oyuncu antrenmanlardaki performansıyla umut vadetmiyor.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Haberde, Burnley'in bu yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansından memnun olunmayan Halil Dervişoğlu ile devre arasında yollar ayrılabilir.

HALİL DERVİŞOĞLU YALNIZCA 2 DAKİKA OYNADI

Ligin 8. haftasında kadroya alınmayan Halil Dervişoğlu, 10. haftada Preston ile karşılaşılan maçta kadroda yer aldı ama maçı yedek kulübesinde tamamladı. 11. haftada oynanan Bristol City maçında ise oyuna sonradan giren milli golcü yalnızca 2 dakika sahada kaldı.

Star Gazetesi

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