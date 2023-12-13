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Spor

Halil Dervişoğlu'nun talibi çok

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen Halil Dervişoğlu'na çok sayıda talip var.

Fanatik13 Aralık 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Halil Dervişoğlu'nun talibi çok
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan, Avrupa kadrosunda da yer almayan Halil Dervişoğlu'nun devre arasında kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray oyuncuyu göndermekle ilgili kesin kararını vermeden, Süper Lig'den genç forvete çok sayıda talip çıktığı öğrenildi.

Halil'i isteyen kulüplerin bir kısmı, oyuncuya ilk 11'de oynama garantisi de sunuyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Halil Dervişoğlu ile ilgili son kararını aralık ayının son haftasında verecek.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Halil, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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