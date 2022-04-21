Halil Dervişoğlu'nun yeni adresini duyurdular! Rakam resmen belli oldu...

Galatasaray'da bu sezon performansıyla sık sık tartışma konusu olan Halil Dervişoğlu'nun geleceği belli oldu. İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istediği ve 3 milyon euroluk teklifte bulunacağı öne sürüldü.

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HALİL DERVİŞOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Halil Dervişoğlu bu sezon sergilediği başarısız performansla beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. 22 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 resmi maçın 18'inde yer alırken 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

CELTA VİGO, HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYOR

İspanya basındaki haberlere göre; La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibin çok ısrarcı olduğu belirtilirken genç forvetin sözleşmesine "İlk 11'de oynama" maddesinin de eklenebileceği kaydedildi.

RAKAM BELLİ OLDU

İspanyol ekibinin Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde bulunduran Brentford'a 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi.

Öte yandan 22 yaşındaki golcü ile Valencia ve Real Betis de ilgileniyor.