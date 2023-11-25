İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil Umut Meler 98 gün sonra yeniden VAR koltuğunda
Spor

Halil Umut Meler 98 gün sonra yeniden VAR koltuğunda

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, 98 gün sonra Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Konyaspor-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

25 Kasım 2023 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Halil Umut Meler 98 gün sonra yeniden VAR koltuğunda
ABONE OL

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, bu sezon ikinci kez VAR koltuğunda oturacak.

13. haftada oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, tam 98 gün sonra VAR koltuğunda oturmuş olacak.

Halil Umut Meler, son olarak ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Meler, ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın orta hakemi olarak görev almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.