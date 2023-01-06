Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Halil Umut Meler'in Fenerbahçe-Galatasaray derbi karnesi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Süper Lig 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak olan hakem hakkında araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi kim? sorusu, sarı laciverti ve sarı lacivertli takımın taraftarlarınca merak ediliyor. Peki Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Halil Umut Meler'in tuttuğu takım, hayatı ve derbi karnesi

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

Halil Umut Meler, 2017'de UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı karta başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

HALİL UMUT MELER'İN GALATASARAY-FENERBAHÇE KARNESİ

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi 08.01.2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.