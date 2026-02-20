İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Halil Umut Meler, Kayserispor-Antalyaspor maçını yönetecek

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

20 Şubat 2026 Cuma 15:06
Halil Umut Meler, Kayserispor-Antalyaspor maçını yönetecek


Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre 22 Şubat Pazar günü Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçı FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'e bu maçta Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yardımcılık yapacak. Maçın 4 Hakemi ise Ömer Faruk Gültekin. Halil Umut Meler bu sezon Kayserispor'un ilk kez maçını yönetecek. 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Antalyaspor maçı saat 13.30'da başlayacak.

