Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Ligin 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler de 20. haftada yapılacak İstanbulspor-Konyaspor müsabakasında düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler de 4 hafta aranın ardından 20. haftada yapılacak İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan