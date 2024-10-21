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Spor

Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ile Hollanda ekibi Feyenoord arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak.

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

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Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

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