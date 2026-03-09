Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.