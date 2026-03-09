İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0887
  • EURO
    51,024
  • ALTIN
    7233.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
Spor

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bayer Leverkusen-Arsenal maçında düdük çalacak.

IHA9 Mart 2026 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.