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Spor

Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı

Hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından gerçekleştirilen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı.

IHA3 Eylül 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı.

Elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler, UEFA tarafından 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı. İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen UEFA seminerinde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimlerin yanı sıra hakemlere fiziksel atletik (görsel ve performans) testleri ile İngilizce oyun kuralları testleri uygulanıyor.

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