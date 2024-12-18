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Spor

Halil Umut Meler ve yardımcılarına görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, 21 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Halil Umut Meler ve yardımcılarına görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, 21 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler ve yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, Körfez Ulusları Kupası Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla 21 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacaklardır.

Bu yıl 26. kez düzenlenecek olan turnuvaya Kuveyt ev sahipliği yapacaktır. 1968 yılından bu yana düzenlenen ve Orta Doğu ile Arap yarımadası ülkelerinin millî takımlarının katılımıyla gerçekleşen Körfez Ulusları Kupası, bölgenin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir.

Hakemlerimize başarılar dileriz."

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