Halil Umut Meler yönetti, Jorge Jesus kazandı!

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Akhdoud ile Jorge Jesus'un başında olduğu Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Al Hilal oldu.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Michael, 47. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 83. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.

Al Akhdoud'da 45. dakikada defans oyuncusu Saeed Awadh ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Suudi Arabistan'ın özel daveti, TFF'nin onayı ile Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı.

Ligde 9 maç sonunda 22 puana ulaşan Al Hilal liderlik koltuğunda haftayı kapattı. Al Akhdoud 7 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Ligi'nde milli aranın ardından Al Hilal, Al Tai'yi ağırlayacak.