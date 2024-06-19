Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçına atandı. Turnuvada ilk olarak E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya maçında düdük çalan Meler, bu kez D Grubu'nda oynanacak olan Polonya - Avusturya müsabakasında görev yapacak.

21 Haziran 2024 Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmnanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

Müsabakanın gözlemcisi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Lutz Fröhlich olacak.