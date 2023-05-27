İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Halil Umut Meler'e milli görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, FIFA tarafından U20 Dünya Kupası Kolombiya-Senegal grup karşılaşmasında görevlendirildi.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'e milli görev
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, U20 Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak olan Kolombiya-Senegal müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Meler, yarın TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata Stadyumu'nda oynanacak Kolombiya - Senegal arasında oynanacak grup müsabakasında görevlendirdi.

Söz konusu maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Donatas Rumsas (Litvanya) olacak. VAR'da da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.

  • Halili Umut Meler
  • FIFA
  • Hakem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.