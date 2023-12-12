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Spor

Halil Umut Meler'e saldıran Koca'nın ifadesi ortaya çıktı

Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı. Koca ifadesinde “Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez” dedi.

IHA12 Aralık 2023 Salı 14:53 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'e saldıran Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Savcılıkta verdiği ifadede, "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" dedi.

Ankaragücü Rizespor karşılaşmasında maçın ardından hakeme yumruk atana Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca Savcılıkta ifade verdi. Koca üzerine atıla suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti" ifadelerini kullandı.

Sahaya indikten sonra yaşananları da aktaran Koca, "Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır" ifadelerini kullandı.

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