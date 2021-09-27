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Spor

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Salzburg - Lille maçında düdük çalacak.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:11
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.

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