Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

DHA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:14

Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.