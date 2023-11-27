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Spor

Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lazio-Celtic karşılaşmasında düdük çalacak.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi 5. haftasında görev verildi. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Lazio - Celtic mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev yapacak.

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